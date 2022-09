Grüner Plan: Tiroler Öffis bis 2035 klimaneutral

Der Verkehr ist in Tirol laut Land für rund 50 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. In der gesamten EU sind es knapp 30 Prozent. In Österreich lagen im Jahr 2019 die Pro-Kopf-CO2-Emissionen des Verkehrs um rund 50 Prozent über dem EU-Schnitt. „Wir haben dringenden Handlungsbedarf, die Emissionen zu senken. Hier spielt auch der öffentliche Verkehr eine Schlüsselrolle“, erläutert Klimaschutz- und Mobilitäts-LR LHStv. Ingrid Felipe von den Grünen.