Mailand: Verletzte bei Feuer in Industriegebiet

Bei einem Großbrand in einem Industriegebiet nahe Mailand sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Die Flammen brachen nach Angaben der Feuerwehr am Vormittag im Vorort San Giuliano Milanese aus. Bei den Verletzten handelte es sich um Mitarbeiter dortiger Unternehmen, wie mehrere italienische Medien schrieben. Die Brandursache war zu Beginn unklar.