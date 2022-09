„Führer“: Bayreuth holt braune Vergangenheit ein

„Schützer“ statt „Führer“

Doch die Zeiten haben sich mittlerwiele geändert. Katharina Wagner, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele, will von der braunen Vergangenheit ihrer Familie nichts mehr wissen. Sie hatte den Tenor Klaus Florian Vogt, der die Titelrolle in der Oper „Lohengrin“ sang, nach der Generalprobe in diesem Jahr gebeten, das Wort „Führer“ zum Ende der Richard-Wagner-Oper über den Schwanenritter durch „Schützer“ zu ersetzen. „Es ist ein gängiges Substitut“, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.