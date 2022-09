Wanderer entdeckten getöteten Forstarbeiter (62)

Gefährliches Aufarbeiten der Sturmschäden

Erst in der Vorwoche gab es einen tödlichen Forstunfall: Ein 65-jähriger Mann wurde bei Aufräumungsarbeiten in einem Waldstück in St. Georgen bei Neumarkt von Fichten erschlagen, sein Sohn konnte ihn nicht mehr retten. Gerade die Aufarbeitung der Sturmschäden vom 18. August birgt große Gefahren in den heimischen Wäldern.