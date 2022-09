LASK gegen Lustenau ist ein echter Klassiker

Inklusive einer Cup-Begegnung standen sich die Lustenauer Austria und der LASK bereits 52-Mal gegenüber. Und mit 68:69-Toren ist die Bilanz beinahe ausgeglichen. Lustenau feierte 18 Siege, die Linzer 22. Die letzten Aufeinandertreffen liegen allerdings bereits über fünf Jahre zurück. In der Saison 2016/17 lieferten sich Lustenau und der LASK im Herbst einen packenden Zweikampf um die Winterkrone in der Zweiten Liga, die sich die Linzer (mit Trainer Oliver Glasner) durch ein 4:2 im direkten Duell in Lustenau sicherten. Im Frühjahr zog der LASK dann in der Tabelle klar davon.