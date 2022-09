Polit-Hickhack um fehlenden Zebrastreifen

Zwölf Millionen Euro kostete die Bahnunterführung in der Ternitzer Katastralgemeinde Pottschach im Bezirk Neunkirchen. Über zwei Jahre wurde an dem Großprojekt in unmittelbarer Nähe zur Volks- und Mittelschule gebaut. Ganz fertig ist es aber trotz erfolgter Verkehrsfreigabe im Juli noch nicht. Denn es fehlt eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer zu den Bildungseinrichtungen. Dass der Schutzweg zum Schulstart noch fehlt, bringt die Oppositionsparteien in Rage. Der Schuldige ist für sie schnell gefunden: die absolut regierende SPÖ.