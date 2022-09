Lokale, über die man spricht: „Infinity“ in Andau

Vor ein paar Jahren fand Scheiblhofer, dass er seinen wirtschaftlichen Erfolg dazu nutzen könnte, sich für die Entwicklung der immer noch etwas abgelegenen Region Seewinkel zu engagieren. Das Ergebnis ist ein nagelneues Wellness-Hotel namens The Resort am Rande des Dörfchens Andau, umgeben von künstlichen Teichen und Infinity-Pools, erbaut in unaufdringlich cooler Holz- und Glas-Architektur, sehr international in der Anmutung, großzügig und elegant.