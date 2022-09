Schimpanse sorgt in Charkiw für Schmunzeln

Es gibt lustige Geschichten, die kann man nicht erfinden. Umso schöner, dass diese auch oft in Gegenden geschehen, die von Krieg und Not bedroht sind - und zumindest für etwas Ablenkung im so schwierigen Alltag sorgen. So etwa brachte die in der kriegsgebeutelten, ukrainischen Großstadt Charkiw aus dem hiesigen Zoo entflohene Schimpansendame „Chichi“ - in einem Regenmäntelchen auf einem Fahrrad sitzend - Passanten zum Staunen - und Schmunzeln.