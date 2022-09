Experte rät: „Bei Leistenbruch sofort handeln!“

Verglichen mit anderen Körperteilen ist es um die Leiste eher still. Doch der Schein trügt, denn ein Leistenbruch kann mitunter auch gefährlich werden und muss in weiterer Folge auch operiert werden. Doch wie geht man mit Schmerzen in der Leistengegend am Besten um, wie macht sich ein Leistenbruch bemerkbar und wie lange muss man sich danach schonen?