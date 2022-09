Mehr als 10.000 „Öko-Jobs“ in Niederösterreich

„Es sind auf jeden Fall krisensichere und zukunftsträchtige Jobs, die hier entstehen“, rechnen Arbeitsmarktservice-Geschäftsführer Sven Hergovich und Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser vor. Doch der Wandel in der Arbeitswelt stellt die heimische Wirtschaft und die heimischen Arbeitskräfte auch vor große Herausforderungen. Das AMS will hier aktiv unterstützen. Deshalb soll in Siegmundsherberg im Waldviertel in Kooperation mit dem Berufsförderungsinstitut das erste europäische Klimaschutz-Ausbildungszentrum errichtet werden. Hergovich: „Der Spatenstich ist für Mitte September geplant.“