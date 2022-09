Gemeinsam trommeln, um Mutter Erde zu helfen

Neben dem Seelengeleit und der Arbeit mit Tieren versucht die „Bärenseelenfrau“ mit Beiträgen in sozialen Medien Menschen zu animieren, sich auf ihre Wurzeln und ihre Aufgabe in dieser Welt zurückzubesinnen. „Die Worte, die ich an sie richte, sind Botschaften der Geister und haben schon einigen geholfen“, erklärt die Wahl-Schützenerin.