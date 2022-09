Die ÖVP hat die Weichen zu spät gestellt

Anton Mattle, nicht nur zu seiner eigenen Überraschung über Nacht an die Spitze der seit Jahrzehnten mächtigsten Partei in Tirol gehievt, hat mehrfach betont, dass er am Abend des 25. Septembers kein „Davonläufer“ sein wird. Das kann man schätzen oder auch nur in die Kategorie „braver Parteisoldat“ einordnen. Und von „Parteisoldaten“ haben die Menschen augenscheinlich mehr als genug. Was in der ÖVP in Tirol bei einer dramatischen Niederlage passieren wird, weiß man. Stichwort „Nacht der langen, schwarzen Messer!“