Bayern-Deal geplatzt: „Meckern bringt nichts“

„Meckern bringt nichts.“ Österreichs Fußball-Teamspieler Konrad Laimer kann sich weiter einen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen, will jetzt aber eine erfolgreiche Saison mit RB Leipzig spielen. „Mal schauen, was das Jahr bringt. Ich traue dem Kader sehr viel zu, auch die Bayern herauszufordern. Aber dafür brauchen wir Konstanz und durch unseren Start hängen wir schon hinterher“, sagte Laimer in einem Interview der „Bild“ (Samstag).