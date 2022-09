Baumstamm brach und erschlug einen 38-Jährigen

Noch an der Unfallstelle verstorben

Bei diesem Manöver schlug der Baum auf einer Geländekuppe auf, der Stamm brach und traf den 38-Jährigen mit voller Wucht. Dieser erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Notarzt, Feuerwehr, Bergrettung und Polizei waren im Einsatz. Sie konnten nur noch die Leiche des Mannes bergen.