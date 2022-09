Rotenberger sind nun der erste Bregenz-Verfolger

Jene sintflutartigen Regenfälle, die am Freitag, dem 19. August, das Ländle in Atem hielten, hatten auch den Spielplan der Vorarlberger Eliteliga ordentlich über den Haufen gespült. Aus diesem Grund gab es am gestrigen Mittwoch für einige Teams die zweite englische Runde in Serie. Der große Gewinner des Nachtragsmittwochs: der FC Rotenberg!