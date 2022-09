EVN-Strom gibt’s nicht überall in Niederösterreich

Viel Bewegung im regionalen Strommarkt

Bedingt durch die stark steigenden Energiepreise ist Bewegung in den regionalen Strommarkt gekommen. So verzeichnet die EVN bereits 25.000 Kunden, die von Billiganbietern in den Schoß des heimischen Versorgers zurückgekehrt sind. Und es verwundert auch nicht, dass nach Bekanntwerden der finanziellen Turbulenzen bei der Wien Energie immer mehr Niederösterreicher rund um die Bundeshauptstadt in Zukunft blau-gelben Strom beziehen wollen. Doch das geht nicht.