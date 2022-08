Schmuggler Yuri aus „Stranger Things“ bald in Wien

Nikola Djuricko wurde 1974 in Serbien geboren und spielte in mehr als 100 serbischen und internationalen Filmen und TV-Produktionen mit. Neben „Stranger Things“ war der heute in Los Angeles lebende Schauspieler, Stand-up-Comedian, Autor und Regisseur u. a. im Zombie-Blockbuster „World War Z“ und in der Krimiserie „Legends“ zu sehen.