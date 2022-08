Wien Energie: Mattle ortet „Geheimniskrämerei“

Abwerzger kündigte eine „Anfragenserie“ im Tiroler Landtag an. „Egal wer künftig in der Regierung sitzt, wir wollen Antworten darüber, ob Tiroler Steuergelder, oder gar Tiwag-Gelder, in die versuchte Rettung der Wien Energie geflossen sind, denn so kann es nicht sein“, so der FPÖ-Chef, der sich über das „Ausmaß der Misswirtschaft in der Bundeshauptstadt“ erschüttert zeigte.