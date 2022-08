Zwei unbemannte Autos am selben Tag abgestürzt

Ebenfalls ausrücken mussten die Floriani in Unken. Dort war im Ortsteil Hintergföll am Dienstagnachmittag ein unbemannter Pkw rund 70 Meter über einen steilen Hang gestürzt. Die Feuerwehr übernahm die Bergung gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen. Am Auto entstand ein Totalschaden.