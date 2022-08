Charlbi Dean Kriek mit nur 32 Jahren gestorben

Charlbi Dean Kierk ist mit nur 32 Jahren gestorben. Die südafrikanische Schauspielerin, die ihren internationalen Durchbruch erst in diesem Jahr mit dem preisgekrönten Film „Triangle of Sadness“ geschafft hat, starb am Montag in New York an einer „unerwarteten und plötzlichen Krankheit“, wie unter anderem „Variety“ berichtete. Um welche Krankheit es sich dabei gehandelt hat, wurde nicht bekannt.