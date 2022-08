Verkehr auf neuer Brücke hat sich fast halbiert

Seit genau einem Jahr rollt der Verkehr über die neue Eisenbahnbrücke. Was vielen Autofahrern schon lange auffällt, bestätigt nun die erste offizielle Verkehrszählung: Das Aufkommen ist viel geringer als auf der „alten“ Eisenbahnbrücke. Täglich rollen zwischen Urfahr und Linz „nur noch“ 3200 Fahrzeuge, in der Gegenrichtung sind es knapp 3800 - siehe Grafik unten. Am meisten los war am 2. Mai mit insgesamt 10.600 gezählten Fahrzeugen. Zum Vergleich: Auf der „Eisernen Lady“ querten im Jahr 2015 täglich im Schnitt 12.900 Fahrzeuge die Donau.