Autolenker streift Moped und ergreift Flucht

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr. Die 15-Jährige fuhr mit ihrem Moped auf der Niederndorfer Landesstraße L379 von Ebbs kommend in Richtung des Dorfzentrums von Niederndorf. Bei der „Postwirts-Kreuzung“ hielt sie an und ließ den Querverkehr auf der Walchsee-Straße B172 fahren. Zur selben Zeit fuhr ein weißer Pkw auf der B172 von Niederndorf in Richtung der Kreuzung.