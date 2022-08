Nach Jagd folgte siebenjähriger Prozessmarathon

Endlich: Das Ende eines Marathon-Gerichtsprozesses ist da, dessen Anfang 2015 in einem Wald in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya liegt. Eine damals übermotivierte und heute 55 Jahre alte Jägerin war erstmals bei einer Treibjagd dabei. Während die Treiber einen Hasen aus seinem Versteck scheuchten, schoss sie in Richtung der Menschenkette und verletzte damit einen heute 45-jährigen Treiber. Die Schrotladung traf ihn seitlich am Oberschenkel und am Gesäß.