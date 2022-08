„Gras“-Dealer sorgte für Blackouts in Wien

Offiziell kassierte er Arbeitslosengeld, inoffiziell führte Omar C. ein millionenschweres Marihuana-Geschäft! Das so gut lief, dass er sich – neben einem aufgelassenem Gasthaus in Langenlois (NÖ) – ein Wohnhaus im 17. Wiener Gemeindebezirk mieten konnte. Und dies nur aus einem Grund: Zwei Etagen nutzte er für Hanf-Plantagen und Trocknungsplätze. Die restlichen Wohnräume standen den angeheuerten fünf Gärtnern zur Verfügung.