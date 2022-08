Balkon von verlassener Villa in Tirol in Flammen

Feueralarm am Montagabend in Reutte in Tirol: Bei einer unbewohnten Villa in einem Waldstück im Außerferner Bezirkshauptort geriet am Balkon aus bisher unbekannter Ursache eine Matratze in Brand. Die Flammen breiteten sich daraufhin auf das Holzkonstrukt aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte - trotz ungeahnter Hindernisse - Schlimmeres verhindern.