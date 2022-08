„Das hat ein Trainer von Bayern nicht zu sagen!“

Trotz klarer Überlegenheit mussten sich die Bayern am Samstag mit einem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach begnügen. „Sie haben 35 Mal aufs Tor geschossen und sind am eigenen Unvermögen gescheitert, das muss man ganz klar sagen“, analysiert Hamann in der Talkshow „Sky90“. Nagelsmann kritisierte nach dem Spiel die Schiedsrichterleistung. Zur Verwunderung Hamanns: „Am Schiedsrichter lag es sicher nicht.“