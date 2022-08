Julian Nagelsmann: „War eine Arschloch-Frage“

Mehr als ein müdes 1:1 war gegen Mönchengladbach am Ende nicht mehr drin. Für die Bayern schlug es am Samstag das erste Bundesliga-Remis nach drei bärenstarken Siegen in Folge. Julian Nagelsmann, Trainer der Münchner, sah zudem in der 80. Minute Gelb, kann die Entscheidung des Schiedsrichters jedoch durchaus verstehen.