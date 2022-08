Österreicher (85) wollte in den USA Mädchen kaufen

Bei dem verhafteten Verdächtigen handelt es sich um einen – wie in Amerika üblich – in einer für alle öffentlich einsehbaren Behördendatenbank registrierten Sexualstraftäter. Denn doppelt unglaublich: Der Austro-Amerikaner hat schon einmal einer Mutter im Jahr 2019 Geld für ihre damals ebenfalls achtjährige Tochter geboten. In diesem Fall waren es sogar 200.000 Dollar. Auch weitere Kinder habe er immer wieder angesprochen: „Deine Haut ist weich wie Eiscreme.“