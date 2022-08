Steirischer Fotograf holt die Sterne vom Himmel

Leidenschaft in Bolivien entdeckt

Entdeckt hat der Oststeirer seine Leidenschaft für Astrofotografie in Bolivien. „Dort sind die Bedingungen für Sternsichtungen perfekt. Was ich dort gesehen habe, war so spektakulär, dass es mich nicht mehr losgelassen hat.“ Um auch hier bessere Sichtverhältnisse zu schaffen, setzt sich der Naturfotograf mit der Initiative „Paten der Nacht Österreich“ gegen Lichtverschmutzung ein. Um der Lichtverschmutzung zu entgehen, begibt sich Michael Kleinburger regelmäßig mit seiner Kamera ins Gesäuse. Für sein Video „Noctis Austria“ hat er dort fotografiert.