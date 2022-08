Ablöse für einen Toten! Cardiff zahlt 6 Mio. Euro

Mehr als drei Jahre und sieben Monate nach dem Tod des argentinischen Fußball-Profis Emiliano Sala muss Cardiff City sechs Millionen Euro Ablöse an dessen ehemaligen Klub FC Nantes zahlen. Eine entsprechende Entscheidung des Weltverbandes FIFA bestätigte der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne nun in einem Urteil ...