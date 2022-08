Nach Bluttat im Ehebett: Witwer unter Mordverdacht

Nach dem Mord an einer 57-jährigen Geschäftsfrau in Oberwaltersdorf wurde nun die U-Haft über den Ehemann verhängt. „Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert“, so Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Der anfänglich als Zeuge geführte Witwer gilt, wie berichtet, mittlerweile als tatverdächtig. Zumindest von einer Beteiligung wird ausgegangen. Der 64-Jährige zeigte sich bisher nicht geständig.