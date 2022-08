Sommertourismus fast wieder auf Vorkrisenniveau

Personalmangel und Teuerung

Der kommende Herbst könnte für die Tourismusbranche wieder herausfordernd werden. Branchenvertreter und Vertreterinnen merken sowohl die Teuerung als auch einen Personalmangel. „Zusätzlich zu den Gästen muss es gelingen, die Arbeitskräfte wieder in den Tourismus zu bringen. Wir wollen dabei die Betriebe unterstützen, dass sie sich noch stärker als attraktive Arbeitgeber positionieren. Auch die Betriebe selbst drehen hier an zahlreichen Stellschrauben, beispielsweise bei den Arbeitszeiten“, sagte Niederösterreichs Tourismuslandesrat Jochen Danninger in einer Aussendung am Freitag. Vom Bund brauche es etwa Unterstützung bei den steigenden Energiekosten.