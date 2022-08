Scott Patterson rechnet mit „Gilmore Girls“ ab

Als manchmal etwas grummeliger Luke führte Scott Patterson in der Hit-Serie „Gilmore Girls“ das Diner und schenkte Rory und Lorelai stets den Kaffee nach - bis sich die Gilmore-Mama schließlich in ihn verliebte. Was die Fans nicht ahnen konnten: In manchen Szenen hat sich der heute 62-Jährige wie „ein Stück Fleisch“ gefühlt. Das enthüllte Patterson jetzt in seinem Podcast „I Am All In with Scott Patterson“.