Salzburgs Bergretter bei Alpin-Unfällen gefordert

Es gelang ihm jedoch, einen Bekannten ein SMS nach Deutschland zu übermitteln. So wurde die Bergrettung schließlich erst gegen Mitternacht verständigt. „Die Besatzung des Rettungshubschraubers C17 aus der Steiermark konnte uns in der Nacht noch in die unmittelbare Nähe der Unglücksstelle bringen.“ Zwei Bergretter aus Dienten und Bergrettungsarzt Wolfgang Farkas aus Kaprun stiegen zum Verletzten auf. Gemeinsam versorgten sie seinen Knieverrenkungsbruch, Schnittwunden und eine Platzwunde am Kopf. Durch die ärztliche Versorgung stabilisierte sich der stark Verletzte. „Wir haben für ihn ein Notbiwak errichtet und mit ihm die Nacht am Hochkönig verbracht.“ Am frühen Morgen konnte der Verletzte schließlich vom Rettungshubschrauberteam Martin 1 ins Klinikum Schwarzach ausgeflogen werden. Die Bergretter wurden vom Polizeihubschrauberteam Libelle ins Tal gebracht.