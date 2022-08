Wunsch nach mehr Verbindungen und Pünktlichkeit

Nach einem Einbruch in der Corona-Zeit wurden heuer bereits so viele Fahrgäste wie noch nie gezählt. Vor allem drei von vier Fahrgästen, die eine Jahresnetzkarte besitzen, gaben an, nun häufiger mit dem Zug zu fahren als davor, mehr als die Hälfte davon sogar viel häufiger. Aber sind die Bahnkunden auch mit dem aktuellen Angebot zufrieden?