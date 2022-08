Tiroler Fahrgäste wollen mehr Regionalverbindungen

Nachdem es zwei Jahre lang in Österreichs Bahnen Covid-bedingt viele freie Sitzplätze gab, wurden heuer teilweise bereits so viele Fahrgäste wie noch nie gezählt. „Das Comeback der Fahrgäste in die Bahnen ist sehr erfreulich. Denn die Klimaziele können wir nur erreichen, wenn künftig mehr mit den Öffis und weniger mit dem Auto gefahren wird“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.