Bester kleiner Bahnhof Österreichs steht in Tirol

Gute Erreichbarkeit mit Öffis und Rad ist essenziell

Bei den „größeren Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte“ schlägt Tirol in den Top 15 viermal auf, unter anderem mit Kitzbühel (Platz 7), Schwaz (Platz 8) und Landeck-Zams (Platz 14). Silber geht an den Hauptbahnhof in Lienz. Seine Fahrgäste schätzen unter anderem die Erreichbarkeit mit dem Rad. Drei Viertel von ihnen reisen ohne Auto an. „Die optimale Abstimmung des Öffentlichen Verkehrs an die Züge ist ebenso wichtig wie die Anbindung des Bahnhofs ans Geh- und Radwegenetz“, betont daher Michael Schwendinger.