Wer schenkt Prügel-Opfer „James“ ein Zuhause?

An seine schweren Misshandlungen erinnert bis heute eine krumme Pfote: „James“ musste in der Türkei durch die Hölle gehen. Doch er hatte Glück im Unglück und lebt damit schmerzfrei. Mittlerweile befindet sich der Listenhund-Mischling knapp zwei Jahre in Österreich und sucht noch immer sein Glück. Er ist derzeit in einer Tierpension in der Steiermark untergebracht, und stellt den kleinen Verein „Thino“ vor eine sehr große, finanzielle Herausforderung.