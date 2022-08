Was frühstückt man in anderen Ländern?

Wenn man ein bisschen nachforschen will, warum man in den Vereinigten Staaten in der Früh praktisch sogar den Frühstückstisch aufisst, muss man nur den Ursprung des Wortes „breakfast“ anschauen, heißt etwa so viel, wie das Fasten brechen. Daher steht bei ihnen etwa Folgendes auf dem Frühstückstisch: Palatschinken, Ahorn-Sirup, Marmelade, Speck, Spiegelei, Rührei, weiches Ei, Toast, Donut, Corn Flakes, Milch, Kuchen, Pommes-Frites, Orangensaft, Tee und Kaffee.