FC Salzburg darf sich auf echte Kracher freuen

Mit dem Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse hat Salzburg in der vergangenen Saison österreichische Fußballgeschichte geschrieben. Auch heuer wollen die Bullen international wieder für Furore sorgen. Am Donnerstag (18) werden in der türkischen Millionenmetropole Istanbul, in der auch das Finale der Champions League stattfindet, die Gruppen ausgelost. Die „Krone“ präsentiert mögliche Szenarien: