Zwei kleine Brüder erstickten in „See aus Gas“

Für emotionale Diskussionen sorgte der „Krone“-Bericht, dass ausgerechnet genau am Jahrestag nach dem Kohlenmonoxid-Drama von Lasberg die Anklage fertig wurde. Jetzt steht auch der Prozesstermin fest: Am 7. September, also heute in zwei Wochen, müssen sich der Vater (37) von Johannes (2) und Matthias (5) sowie der Nachbar (51) am Landesgericht Linz verantworten, weil sie ein Notstromaggregat im Keller aufgestellt, eingeschaltet, beziehungsweise nachgetankt hatten – ohne für Belüftung zu sorgen, somit entstand ein „See aus Gas“. In der farb- und geruchlosen Todesfalle erstickten die Brüder, und ihre Mama (33) überlebte nur durch Glück.