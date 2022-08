83-Jährige wurde mehrfach von Frauen bestohlen

Die beiden in Graz wohnhaften kosovarischen Frauen im Alter von 29 und 50 Jahren zeigten sich zum Teil geständig. Sie stehen im Verdacht, im Rahmen ihrer Reinigungsarbeiten seit Mai 2022 zumindest fünf Mal Bargeldbestände in unterschiedlicher Höhe gestohlen zu haben. Dabei nutzten sie die Demenzkrankheit der 83-Jährigen offenbar hinterlistig aus. Die erlittene Schadenssumme in der Höhe von 480 Euro wurde bereits wieder von den Tatverdächtigen gutgemacht. Die Frauen werden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.