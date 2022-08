Moped-Lenker (16) rast Polizei 20 Kilometer davon

In der Folge flüchtete der - wie sich später herausstellte - 16-Jährige aus dem Bezirk Jennersdorf (Burgenland) über die Ortsgebiete Pertlstein, Schiefer, Welten und Gritsch bis ins südburgenländische St. Martin an der Raab. Dabei fuhr der Jugendliche teils mit offensichtlich weit überhöhter Geschwindigkeit und in äußerst gefährlicher Fahrweise mehrmals durch die Ortsgebiete.