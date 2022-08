Bauchstich: Drei Jahre Haft für jungen Obersteirer

Ein Angebot zum Drogen-Kauf unter Jugendlichen in Knittelfeld führte zu einer blutigen Streiterei: Ein 17-jähriger Obersteirer verpasste einem 15-Jährigen einen Bauchstich. Am Montag stand er dafür in Leoben vor einem Geschworenensenat und fasste drei Jahre Haft aus (nicht rechtskräftig).