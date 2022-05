Streit unter Jugendlichen endet mit Messerstich

In Knttelfeld (Bezirk Murtal) ist am Dienstag ein Aufeinandertreffen von Jugendlichen eskaliert. Bei der Auseinandersetzung stach ein 17-Jähriger einem 15-Jährigen mit einem Messer in den Bauch. Der junge Bursche erlitt bei der brutalen Attacke Verletzungen unbestimmten Grades.