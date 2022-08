Mordversuch: Opa rettet Oma vor rabiatem Enkelsohn

Die Polizei eilte am Samstag kurz nach 20.30 Uhr zu einem Hilferuf eines älteren Ehepaares in Frohnleiten. Die beiden 63-Jährigen wiesen mehrere Schnittverletzungen auf, als die Exekutive in ihrem Einfamilienhaus eintraf. Kurz zuvor war es zu blutigen Szenen gekommen. Er war - wie schön öfter davor - zu Besuch und ohne, dass es einen Streit gegeben habe, sei er plötzlich in die Küche gegangen und habe das Messer geholt, hieß es seitens der Polizei. Der 21-jährige Enkel hatte daraufhin seine Großmutter mit einem Küchenmesser attackiert und sie dabei im Gesicht verletzt.