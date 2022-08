Trockenheit setzt Bauern immer weiter unter Druck

„So trockenen Sommer haben wir noch nie erlebt“

Die Ausbeute aus dem ersten Schnitt ist sonst das Winterfutter - wurde heuer aber bereits aufgebraucht! Was erschwerend dazu kommt: Zukauf ist gar nicht so einfach. „Weil die Betriebe hier alle das selbe Problem haben. Und Bio-Futter ist gar nicht so viel auf dem Markt.“ In letzter Konsequenz wird Schützenhöfer wohl Kühe verkaufen müssen - ein Schritt, der vielen seiner Kollegen droht. „Meine Eltern waren hier schon Bauern. Aber so einen katastrophal trockenen Sommer haben sie auch noch nie erlebt.“