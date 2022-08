Van der Bellen vorn: Ist die Wahl schon gelaufen?

Laut einer aktuellen Umfrage von Unique Research kann Alexander Van der Bellen bei der diesjährigen Bundespräsidentenwahl mit 66 Prozent der Stimmen rechnen, was einem deutlichen Vorsprung gegenüber Walter Rosenkranz, der mit 13 Prozent an zweiter Stelle liegt. Doch werden sich diese Umfrageergebnisse bewahrheiten? Was denkt die „Krone“-Community? Was denken Sie, wer wird letztendlich gewählt? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!