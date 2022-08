Mehr Schein als Sein: Stars als Klimasünder

Der Übeltäter ist in diesem Fall niemand Geringerer als Superstar Leonardo DiCaprio. Fun Fact: Er jettete die 13.000 Kilometer, um einen Umweltpreis entgegenzunehmen. Leo befindet sich allerdings in guter Gesellschaft: Auch Taylor Swift oder Jay-Z verhalten sich nicht immer so, wie man es von Umweltschützern erwarten würde. Sehen Sie im Video, welche Promis eventuell öfter einmal vor ihrer eigenen Tür kehren sollten.