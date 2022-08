Bisher acht Fälle von Affenpocken in zwei Monaten

Am 22. Juni trat der erste Fall der Affenpocken in Oberösterreich auf. Zwei Monate später ist das Infektionsgeschehen weiterhin sehr niedrig. In Oberösterreich sind mit Stand 18. August 2 acht Fälle der humanen Affenpocken aufgetreten. Von diesen acht Fällen sind fünf Personen bereits wieder genesen und konnten aus der Absonderung entlassen werden. Drei Fälle befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne, so Gesundheitsreferentin LH-Vize Christine Haberlander.